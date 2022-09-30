Москва,
30 сентября 2022, 16:05 — REGNUM Англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке», заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке». Всем же очевидно, кому это выгодно!» — заявил глава государства в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что настоящей целью США является деиндустриализация стран Европы.
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