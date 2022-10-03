* талибами — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 09:59 — REGNUM Протесты студенток Гератского университета в Афганистане против «геноцида хазарейцев» разогнаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выстрелами в воздух. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники из Герата сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколько мужчин, которые сопровождали студенток.

Радикалы заперли студентов факультета языка и литературы в аудиториях, чтобы они не могли участвовать в марше. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких студентов внутри университета.

После разгона демонстрации талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокировали все входы в Гератский университет, их боевики патрулируют территорию вуза, а пикапы объезжают внешний периметр.

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Журналисты говорят, что радикалы не позволили им освещать демонстрацию.

Днём ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвали акцию протеста мальчиков и девочек на западе Кабула, которая была начата в ответ на нападение на школу «Кадж».