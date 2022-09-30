* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:54 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали выстрелами в воздух митинг женщин в Кабуле, который был устроен в знак протеста против убийства Махсы Амини, молодой иранской девушки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Эта протестная акция была проведена перед посольством Ирана в Кабуле.

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Протестующие скандировали лозунги «Женщины, жизнь и свобода», «Иран восстал, теперь наша очередь» и «От Кабула до Ирана, скажи нет диктатуре».

Через несколько минут после начала этого протеста талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали женщин выстрелами в воздух.

Это не первый случай, когда радикалы используют огнестрельное оружие против протестов женщин.