Кабул, , 17:24 — REGNUM До 23 человек выросло число жертв, погибших в результате взрыва и последующей стрельбы в образовательном центре в афганской столице Кабуле, сообщает 30 сентября The Hill.

Взрыв (сс) code404

Отмечается, что как минимум еще 36 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в районе Дашт-и-Барчи в Кабуле, где проживают преимущественно хазарейцы — ираноязычный народ, смешанного происхождения. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее The Washington Post сообщило, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нападает на различные учреждения в Афганистане почти каждую неделю.

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