Москва, , 15:05 — REGNUM Развитие Россией Северного морского пути (СМП) началось как альтернативный международный транспортно-логистический коридор. На данный момент в условиях санкций и ухода зарубежных перевозчиков этот маршрут приобретает еще и геополитическое значение. Ежегодный объем перевозок по СМП подтвердили все компании, к 2024 году поток грузов выйдет на 90 млн тонн. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. IV Столыпин Форум Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Трафик на СМП за пять лет вырос в пять раз, должен вырасти ещё в пять раз за следующую пятилетку. При таких объёмах ежедневно по Севморпути будут проходить крупные корабли. В таких условиях нужны правила, нужна предсказуемость, предварительное уведомление и ледокольное сопровождение», — сказал Чекунков.

Кроме того, глава Минвостокразвития России отметил, что иностранные военные корабли на Северном морском пути России не нужны.

«Что касается юридического аспекта, то никакой революции не планируется. Идёт доработка законодательства в части неурегулированных вопросов. У нас есть внутренние и территориальные воды. Территориальные воды РФ — это 12 морских миль, это суверенная наша территория. Внутренние воды — воды бухт, проливов. Проход по территориальным водам был в законодательстве прописан подробно и чётко, а внутренние воды упустили. Поэтому сейчас вносятся правки, чтобы добавить регламент прохождения иностранных судов по внутренним водам, порядок уведомлений», — добавил Алексей Чекунков.

Напомним, что правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В плане развития СМП до 2035 года — более 150 мероприятий, направленных на развитие российского арктического маршрута. Соответствующий план подписал 4 августа председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай видит Северный морской путь (СМП), как важнейший геостратегический проект. Об этом сообщил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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