Москва, , 12:32 — REGNUM План развития Северного морского пути до 2035 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается 4 августа на сайте правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главные цели этой работы — обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны», — указано в сообщении.

Всего в плане — более 150 мероприятий. Общий объём финансирования мероприятий плана — почти 1,8 трлн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и новую Морскую доктрину России утвердил 31 июля президент РФ Владимир Путин.

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