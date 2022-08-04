Москва, 4 августа 2022, 12:32 — REGNUM План развития Северного морского пути до 2035 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается 4 августа на сайте правительства.
«Главные цели этой работы — обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны», — указано в сообщении.
Всего в плане — более 150 мероприятий. Общий объём финансирования мероприятий плана — почти 1,8 трлн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и новую Морскую доктрину России утвердил 31 июля президент РФ Владимир Путин.
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