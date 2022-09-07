Владивосток, , 17:53 — REGNUM Китай видит Северный морской путь (СМП), как важнейший геостратегический проект. Об этом сообщил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в своём Telegram-канале.

Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. IV Столыпин Форум Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Ли Чжаншу особо выделил план развития СМП. В букете вежливых пышных формулировок этот акцент выделялся как гладиолус в композиции флориста. Китай видит СМП как важнейший геостратегический проект, альтернативный путь для снабжения и экспорта — становится особо актуально в свете напряженности в тайваньском проливе», — написал Чекунков.

Отметим, что Ли Чжаншу — председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Напомним, что правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В плане развития СМП до 2035 года — более 150 мероприятий, направленных на развитие российского арктического маршрута. Соответствующий план подписал 4 августа председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году на Северном морском пути будет работать минимум 13 ледоколов. Об этом, 2 сентября, заявил Максим Кулинко, замдиректора дирекции Севморпути «Росатома» в ходе круглого стола «Транспортно-транзитный потенциал Арктики».

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