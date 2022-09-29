Нью-Дели, , 09:28 — REGNUM Индия пока не стала давать оценку референдумам о воссоединении с России, которые прошли в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей. Однако министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар пообещал, что Нью-Дели выскажет свою позицию по данному вопросу с трибуны ООН. Заявление главы внешнеполитического ведомства приводит газета Deccan Herald.

«Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединённых Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — указал Джайшанкар.

Он также подчеркнул, что позиция Индии по конфликту в б. УССР не изменилась.

Напомним, 16 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия сделает всё для скорейшего прекращения всего того, что происходит на территории бывшей УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.

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