Самарканд, Узбекистан, , 16:59 — REGNUM Россия сделает всё для скорейшего прекращения всего того, что происходит на территории бывшей УССР, заявил 16 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин и Нарендра Моди (сс) Администрация президента России

Российский лидер подчеркнул, что киевский режим неоднократно отказался от переговоров и заявляет о желании военной победы.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на территории [б. УССР]. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, [киевский режим] заявил об отказе от переговорного процесса. Заявил о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин премьер-министру Индии.

Напомним, 1 сентября президент РФ заявил, что киевский режим и подконтрольные ему территории стали антироссийским анклавом, который прямо угрожает безопасности России.

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