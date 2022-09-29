Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией «полностью сфабрикованы». Такого мнения придерживаются в США. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

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«Результаты полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление [граждан б. УССР]», — подчеркнул он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также добавил, что Госдепартамент США ожидает дополнительных мер в ближайшие дни от Вашингтона в ответ на референдумы, проведённые Россией в Донбассе и на территории б. УССР.

«Мы продолжим работать с союзниками и партнёрами, чтобы оказать ещё большее давление на Россию и физических и юридических лиц, которые помогают поддерживать её попытку захвата земель», — цитирует агентство Reuters Прайса.

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Дипломат также указал на то, что США никогда не признают результаты референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.

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