Бишкек, 28 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо в ближайшее дни посетит Узбекистан и Киргизию. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

ИА REGNUM Информационная война

В Госдепартаменте США уточнили, что основная цель визита курирующей вопросы информационной политики чиновницы заключается в «противодействии дезинформации со стороны России и Китая».

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И. о. помощника госсекретаря США встретится с представителями киргизских и узбекских властей, руководством местных неправительственных организаций и СМИ, а также с популярными интернет-блогерами и студентами вузов.

Отметим, что американские власти и подконтрольные им фонды и другие организации предоставляют некоторым киргизстанским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение пропаганды против России и Китая, участия Киргизии в ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

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