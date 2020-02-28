Бишкек, , 16:29 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) вложило $18 млн (1 млрд 181 млн рублей) в реализацию очередной программы в странах Туркестанского региона, пишут киргизстанские СМИ.

В рамках этой программы будет создана Центральноазиатская академия молодых лидеров, в которой граждан стран Туркестана в возрасте от 18 до 30 лет будут учить «усиливать потенциал и роль гражданского общества, становиться финансово стабильными и сосредоточенными на достижении результатов».

Также американские инструкторы обещают научить гражданских активистов «выстраивать эффективный диалог с государственными органами и укреплять потенциал организаций гражданского общества для удовлетворения потребностей граждан».

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