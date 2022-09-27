Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Катер береговой охраны США «Кимболл», совершавший обычное патрулирование в водах Берингова моря у берегов Аляски, неожиданно столкнулось с российскими и китайскими военными кораблями, действовавшими совместно в строю. Об этом сообщает сетевое издание Arctic Today.

Российская Арктика укрепляется Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора статьи Мэлоди Шрейбер, военно-морская активность происходит в то время, когда Россия стремится укрепить связи с Китаем и продемонстрировать силу, а Пекин, в свою очередь, развивает свой военно-морской потенциал. Это также следует за несколькими другими российскими военными учениями в Арктике, в том числе в Чукотском море и вдоль полуострова Таймыр.

Береговая охрана США сообщила, что катер береговой охраны «Кимболл» патрулировал в регионе, когда заметил китайский ракетный крейсер примерно в 75 морских милях к северу от острова Киска на Аляске, одного из самых западных островов Алеутской цепи. Позже экипаж заметил еще шесть судов — два корабля Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая и четыре корабля ВМФ России, включая эсминец, которые плыли вместе с ракетным крейсером в исключительной экономической зоне США. Экипаж «Кимболла» наблюдал впоследствии, как «объединенная группа надводных действий» рассеивается.

Контр-адмирал Натан Мур, командующий округом Аляска, отметил, что формирование «действовало в соответствии с международными правилами и нормами», а также «ответило на присутствие присутствием, чтобы убедиться в отсутствии нарушений интересов США в водах вокруг Аляски».

Мэлоди Шрейбер пишет, что «встреча» вызвала реакцию береговой охраны, получившую название операции «Пограничный страж», которая предназначена для демонстрации присутствия США, когда так называемые «стратегические конкуренты» активны вблизи вод США и при поддержке с воздуха с базы береговой охраны в Кадьяке.

Западные эксперты полагают, что военное сотрудничество России и Китая в Арктике может ознаменовать заметный сдвиг в региональной картине безопасности. Новая военно-морская доктрина России, объявленная в августе, подчеркнула важность Северного Ледовитого океана для Москвы.

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«Совместное формирование» — это шаг проецирования силы, который показывает, что Китай готов публично сотрудничать с российскими военными, и создает стратегическую двусмысленность в отношении того, насколько могут расшириться эти отношения», — сказала Марисоль Мэддокс, старший арктический аналитик Полярного института Центра Вильсона.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае заявил о том, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны.

«Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций, где будет развиваться инфраструктура МЧС. Будет происходить освоение Северного морского пути, где разворачиваются и уже развернулись крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики, — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот (СФ) ВМФ России провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин, который является самой северной точкой полуострова Таймыр и Евразии.

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