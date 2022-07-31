Москва, , 15:30 — REGNUM Новый Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и новую Морскую доктрину России утвердил президент РФ Владимир Путин. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», — говорится в указе о принятии новой российской Морской доктрины.

Также в нем указывается признать утратившей силу Морскую доктрину РФ, которая была утверждена 17 июня 2015 года.

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю: утвердить прилагаемый корабельный устав Военно-морского флота», — говорится в тексте указа он новом Корабельном уставе.

Кроме того, в этом документе вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, а также в устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. При этом оба документа вступают в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее барельеф, который посвящён победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года, открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге министр обороны России Сергей Шойгу.