Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 10:12 — REGNUM Северный флот (СФ) ВМФ России провёл учения с высадкой десанта на мысе Челюскин, который является самой северной точкой полуострова Таймыр и Евразии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба СФ.

Полярная станция на мысе Челюскин (сс) Ansgar Walk

пресс-службе СФ «Силы арктической группировки СФ, действующие в морях Северного Ледовитого океана под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева, провели учения по защите островных и континентальных территорий России в Арктике».

В ходе манёвров было отработано взаимодействие сил и войск флота при высадке морского десанта на необорудованное арктическое побережье, захвате и обороне плацдарма, а также при противодействии незаконным вооружённым формированиям и диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) в отдалённых и труднодоступных местах Крайнего Севера. Для этого на мысе Челюскин со стороны моря Лаптевых способом на упор была отработана высадка личного состава и техники с большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский».

Поддержку основного десантирования обеспечивали штурмовые группы морской пехоты на быстроходных лодках с большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко». Командоры БПК также отработали артиллерийскую подготовку и подавление расположенных на побережье огневых точек условного противника. С воздуха десант поддерживали корабельные вертолёты Ка-27.

В ходе учений также было отработано ведение флотом рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельные тактические группы Балтийского флота (БФ) в рамках двусторонних командно-штабных учений вышли из пунктов базирования и приступили к развёртыванию сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения поставленных задач.

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