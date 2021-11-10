Минск, , 21:00 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отложила доклад по расследованию майского инцидента в воздушном пространстве Белоруссии с бортом ирландской авиакомпании Ryanair потому, что «наши западные партнеры никак не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила». Об этом 10 ноября на совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и России заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Ryanair Anna & Michal

Такую же трактовку новости о переносе доклада ИКАО накануне распространили пропагандистские ресурсы Белоруссии. Сама международная организация объяснила перенос доклада по инциденту с Ryanair «из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных разъяснений от государства». Официальный Минск настаивает, что все свои разъяснения давно предоставил.

Напомним, инцидент с рейсов «Афины-Вильнюс» произошёл 23 мая. Пролетая над Белоруссией, самолёт Ryanair получил от белорусских диспетчеров сообщение о террористической угрозе и, в сопровождении истребителя белорусских ВВС, был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска. Бомбы на борту найдено не было. Официально заявленная властями Белоруссии версия о причастности палестинского движения «Хамас» к минированию самолёта была опровергнута в том числе и представителями движения.

С борта Ryanair были ссажены два пассажира — основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, редактор телеграм-канал «Черная книга Белоруссии» София Сапега (гражданка России, студентка вильнюсского университета). Их обоих обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, однако отпустили из СИЗО КГБ «Американка» вскоре после согласия сотрудничать со следствием. Ryanair назвала произошедшее «воздушным пиратством», Евросоюз применил к белорусскому госмонополисту «Белавиа» санкции.