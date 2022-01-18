Монреаль, Канада, , 09:57 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) 17 января представила всем государствам — членам отчёт о расследовании экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, после которой властями Белоруссии были задержаны находящиеся на борту авиалайнера белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга гражданка РФ Софья Сапега. Об этом пресс-служба ICAO сообщает на сайте организации.

Лоукостер Ryanair Deshevie-avia-bilety.ru

пресс-служба ICAO «ICAO опубликовала отчёт об установлении фактов, связанных с инцидентом, произошедшим с рейсом FR4978 компании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии».

В заявлении отмечается, что заседание Совета ICAO по итогам расследования намечено на 31 января. На совещании будут рассмотрены возможные дальнейшие действия в связи с инцидентом, а также запрос Белоруссии, считающий наложенные на неё в связи с ним санкции ЕС и ряда других государств незаконными.

Напомним, 23 мая 2021 года самолёт ирландской авиакомпании Ryanair типа Boeing-737, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был принудительно посажен в Минске властями Белоруссии после сообщения о якобы находящейся на его борту бомбе. После посадки самолёта информация о минировании не подтвердилась. После этого инцидента Евросоюз закрыл для белорусских авиакомпаний небо и аэропорты государств ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 января ВВС Чехии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen после получения сообщения о минировании пролетавшего над страной пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Чехии подняли истребители после сообщения о минировании авиалайнера