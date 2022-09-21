Минск, 21 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Силовой блок Белоруссии в состоянии ответить на угрозы, поэтому вопрос мобилизации в стране не стоит на повестке дня. Об этом 21 сентября после состоявшейся в Москве встречи с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так», — подчеркнул он.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск готов «дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории».

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия не допустит удара в спину российским войскам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске анонсировали, что в ходе встречи госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым будут обсуждаться ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Белоруссии и России.

Ранее по теме: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о частичной мобилизации в РФ. Как пояснил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% общего мобилизационного ресурса, который у России огромен — почти 25 млн человек.