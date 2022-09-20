Минск, , 12:20 — REGNUM Белоруссия выполнит своё обязательство перед Россией и не допустит удара по российским войскам. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 20 сентября, сообщает его пресс-служба.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Белоруссию упрекают за намерение вступить в конфликт в б. УССР, однако своё Отечество нужно защитить.

«И что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — заявил Лукашенко на совещании о подготовке обновлённой концепции национальной безопасности Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер заявил, что «мир потерял голову и трещит по швам».

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