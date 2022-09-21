Москва, , 09:37 — REGNUM В России в 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объявить с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — говорится в документе.

Также, согласно указу, призванным на службу по мобилизации гражданам России будет установлен уровень денежного содержания как у военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.

Призванные по мобилизации военнослужащие могут уволиться по нескольким основаниям: по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

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Глава государства поручил правительству России осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а также принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации. Властям субъектов России следует обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в ВС РФ в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны РФ для каждого субъекта страны.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил в телеобращения 21 сентября.

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