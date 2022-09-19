Бишкек, 19 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. «Большая игра» взяла новый исторический виток и теперь разворачивается в Туркестанском регионе. Об этом заявил политолог из Киргизии Бакыт Бакетаев, комментируя вооружённый конфликт на границе с Таджикистаном, пишет телеграм-канал «Салам Кыргызстан» 18 сентября.

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По его словам, информационная война в Туркестане достигла своего апогея.

Эксперт отметил, что благодаря интернету появилась у любого человека возможность вещать на эмоциях и давать свой анализ происходящих событий, но также появились интернет-боты, которые распространяют фейки, выполняя чей-либо заказ.

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Говоря об активно распространяемых в социальных сетях и прозападных СМИ слухах о том, что Россия якобы «поддерживает агрессию Таджикистана против Киргизии», Бакетаев акцентировал внимание на том, что многие граждане наивно верят первому попавшемуся мнению в интернете и не сопоставляют факты.

«То, что Москва якобы поддерживает конфликт на киргизско-таджикской границе, является абсолютно не аргументированным домыслом. Очевидно, что именно во время саммита Шанхайской организации сотрудничества сработали чьи-то пиропатроны. И произошло совпадение работы саммита ШОС и конфликта на границе», — констатировал политолог.

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ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной вооружённый конфликт с использованием тяжёлой военной техники. В итоге 16 сентября власти Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня, но перестрелки на границе продолжались ещё два дня.

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