16 Сентября
 
9:05

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана. Стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

9:02

В конфликте на границе с Таджикистаном ранены 11 киргизских военных

9:01

Киргизия и Таджикистан договорились о режиме прекращения огня

Власти Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня с 07:00 мск, однако, как утверждает киргизская сторона, таджикские военные продолжают их обстреливать.

9:01

ГКНБ Киргизии: Таджикистан продолжает стягивать тяжёлую технику к границе

Власти Таджикистана продолжают стягивать тяжёлую военную технику в зону конфликта на границе с Киргизией, а также используют для обстрела киргизской территории весь имеющийся арсенал. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

8:58

Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле заставы и ряда сел на границе

Таджикская сторона обвиняет киргизских военнослужащих в обстрелах таджикских населенных пунктов Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд, Хистеварз, Овчикалача и Бободжон.

8:57

Киргизия обвинила Таджикистан в «вероломном нападении» на границе

Киргизия фиксирует все больше провокаций в приграничной зоне, а также участие в боестолкновениях с таджикской стороны лиц, которых невозможно идентифицировать как военнослужащих Таджикистана.

8:56

Киргизия начала эвакуацию из ряда районов на границе с Таджикистаном.

8:55

16 сентября погранслужба Киргизии заявила о серии обстрелов со стороны Таджикистана

8:54

Конфликты на границах Туркестана станут более частыми и кровавыми — мнение

Динамика социальных и экономических проблем в приграничных районах стран Туркестана крайне негативная.

8:53

Погранслужба Киргизии: бородатые мужчины из Таджикистана стреляют по людям

8:52

«Это по нашу душу» — соцсети о боях на границе Киргизии и Таджикистана

России подготовили второй горячий фронт?

8:51

Люди в Туркестане не живут, а выживают — эксперт о перестрелке на границе

Проблема границ в Туркестане «давняя, трудно решаемая и будет усугубляться».

8:50

В Киргизии начали эвакуировать мирных жителей от границы с Таджикистаном

В Киргизии началась эвакуация мирных жителей из расположенных около границы с Таджикистаном сёл. Об этом 16 сентября сообщает киргизское агентство 24. kg.

8:50

Двое пограничников Киргизии ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

В результате разрыва миномётного боеприпаса 14 сентября один киргизский пограничник получил легкое осколочное ранение, а второй был контужен.

8:48

Таджикские военные обстреливают погранзаставу Киргизии

8:48

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Местом инцидента 14 сентября стал Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.

8:47

Представители Киргизии и Таджикистана обсудят обострение на границе

Представители Киргизии и Таджикистана проведут встречу в связи с эскалацией на границе двух стран, сообщила киргизская погранслужба госкомитета национальной безопасности.