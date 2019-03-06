Очередной кровопролитный конфликт вспыхнул 14 сентября на границе между Киргизией и Таджикистаном. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В первый же день в ходе столкновения между пограничниками Киргизии и Таджикистана погибли несколько военнослужащих.

На 16 сентября в результате очередного обострения конфликта со стороны Киргизии уже пострадали 11 человек, а в Таджикистане один убит и трое ранены.

Добавим, что конфликты на спорных участках границы возникают не первый раз. Эксперты уверены, что они продолжатся до тех пор, пока власти двух стран не завершат процесс делимитации и демаркации общих рубежей.

Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM.