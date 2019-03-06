Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана. Стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.
Киргизия и Таджикистан договорились о режиме прекращения огня
Власти Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня с 07:00 мск, однако, как утверждает киргизская сторона, таджикские военные продолжают их обстреливать.
ГКНБ Киргизии: Таджикистан продолжает стягивать тяжёлую технику к границе
Власти Таджикистана продолжают стягивать тяжёлую военную технику в зону конфликта на границе с Киргизией, а также используют для обстрела киргизской территории весь имеющийся арсенал. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.
Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле заставы и ряда сел на границе
Таджикская сторона обвиняет киргизских военнослужащих в обстрелах таджикских населенных пунктов Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд, Хистеварз, Овчикалача и Бободжон.
Киргизия обвинила Таджикистан в «вероломном нападении» на границе
Киргизия фиксирует все больше провокаций в приграничной зоне, а также участие в боестолкновениях с таджикской стороны лиц, которых невозможно идентифицировать как военнослужащих Таджикистана.
Киргизия начала эвакуацию из ряда районов на границе с Таджикистаном.
Конфликты на границах Туркестана станут более частыми и кровавыми — мнение
Динамика социальных и экономических проблем в приграничных районах стран Туркестана крайне негативная.
«Это по нашу душу» — соцсети о боях на границе Киргизии и Таджикистана
России подготовили второй горячий фронт?
Люди в Туркестане не живут, а выживают — эксперт о перестрелке на границе
Проблема границ в Туркестане «давняя, трудно решаемая и будет усугубляться».
В Киргизии начали эвакуировать мирных жителей от границы с Таджикистаном
В Киргизии началась эвакуация мирных жителей из расположенных около границы с Таджикистаном сёл. Об этом 16 сентября сообщает киргизское агентство 24. kg.
Двое пограничников Киргизии ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном
В результате разрыва миномётного боеприпаса 14 сентября один киргизский пограничник получил легкое осколочное ранение, а второй был контужен.
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Местом инцидента 14 сентября стал Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.
Представители Киргизии и Таджикистана обсудят обострение на границе
Представители Киргизии и Таджикистана проведут встречу в связи с эскалацией на границе двух стран, сообщила киргизская погранслужба госкомитета национальной безопасности.