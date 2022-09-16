Самарканд, Узбекистан, , 15:25 — REGNUM Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах. Об этом 16 сентября сообщает пресс-службе Кремля.

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Ранее, выступая на саммите ШОС, президент России Владимир Путин заявил, что доля расчётов в нацвалютах между странами-участниками Шанхайской организации сотрудничества растёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава таджикистанского МИД Сироджиддин Мухриддин заявил, что финансовые институты России и Таджикистана ведут активное обсуждение перевода расчётов между государствами на национальные валюты. Министр добавил, что Москва и Душанбе анализируют разницу законодательствах стран в области регулирования движения валют. Стороны также выявляют, какие могут возникнуть ограничения.

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