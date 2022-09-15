Самарканд, Узбекистан, , 17:36 — REGNUM Доля расчётов в национальных валютах в торговле России с Китаем и Монголией продолжает расти, сообщил 15 сентября президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента России

Он пояснил, что этот процесс усиливается благодаря мероприятиям правительств трёх стран.

«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчётах», — сказал Владимир Путин.

«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%», — сказал Путин.

«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платёжные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», — добавил президент России.

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