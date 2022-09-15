Самарканд, Узбекистан, 15 сентября 2022, 17:36 — REGNUM Доля расчётов в национальных валютах в торговле России с Китаем и Монголией продолжает расти, сообщил 15 сентября президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Он пояснил, что этот процесс усиливается благодаря мероприятиям правительств трёх стран.
«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчётах», — сказал Владимир Путин.
«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%», — сказал Путин.
«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платёжные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», — добавил президент России.
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