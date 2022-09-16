Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 12:33 — REGNUM Доля расчетов в нацвалютах между странами-участниками ШОС растет, заявил 16 сентября президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только европейские страны, а не беднейшие государства.
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