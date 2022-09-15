Самарканд, Узбекистан, , 15:08 — REGNUM По итогам 2022 года товарооборот России и Китая выйдет на новые рекордные показатели. Об этом 15 сентября на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что между двумя странами активно развиваются многоплановые связи.

Путин добавил, что в прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов, а за первые семь месяцев текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 25%.

«Убеждён, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведём годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов», — подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китайской Народной Республики многофакторные и очень разветвлённые. По его словам, никаких препятствий для развития отношений двух стран нет.

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