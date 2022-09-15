Москва, , 11:02 — REGNUM Отношения России и Китайской Народной Республики многофакторные и очень разветвленные. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пекин. Китай walter688

По его словам, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин постоянно на связи, поэтому никаких препятствий для развития отношений двух стран нет.

«Отсутствие возможностей у лидеров РФ и Китая лично встретиться из-за пандемийных ограничений компенсировалось частотой телефонных обменов», — пояснил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пекине знают, что в России поддерживают политику «единого Китая», заявлял пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков.

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