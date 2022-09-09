Москва, , 12:05 — REGNUM Выстроенный в интересах небольшой группы стран во главе с США глобальный порядок, демонстрирует моральное банкротство и разрушается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев в ходе встречи лидеров думских фракций со спикером парламента Китая Ли Чжаньшу.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

По его словам, отношения между Россией и Китаем выходят в новый этап и за последний год сотрудничество стало ещё крепче. Нечаев отметил, что страны объединены общим видением ситуации в мире и выступают за справедливый, демократический мир, в котором у каждой страны есть право голоса.

«Прежний глобальный порядок, который был выстроен исключительно в интересах небольшой группы стран во главе с США, демонстрирует моральное банкротство и разрушается. Ему на смену приходит новое мироустройство, в строительстве которого России и Китаю будет принадлежать очень высокая роль», — сказал депутат.

Нечаев отметил, что кризис, который в мире начинается, создаёт новые возможности для взаимодействия двух стран, прежде всего, углубления экономического сотрудничества и межрегиональных контактов, ускорения создания трансграничной инфраструктуры.

«Товарооборот между Россией и Китаем уже вырос в этом году на треть. Уверен, что потенциал этого роста огромен. Введен в эксплуатацию первый автомобильный мост через Амур. Заканчивается строительство железнодорожного моста. Это очень символическое событие в отношениях между нашими странами. Открытие даст мощный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей. Я верю, что мы можем строить, укреплять и другие мосты — в культуре, образовании, спорте, туризме — огромное количество», — добавил парламентарий.

Нечаев добавил, что российская сторона с огромным интересом и уважением изучает опыт китайского правительства по созданию условий для самореализации целеустремленных людей.

«Я слышал, в Китае говорят, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Наши страны уже сделали много шагов вперёд, важных, серьёзных на совместном пути. Но, конечно, предстоит сделать ещё больше», — заключил депутат.

Напомним, спикер парламента КНР посещает с 7 по 10 сентября Россию по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина.