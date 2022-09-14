Москва, , 11:12 — REGNUM Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре посетит Азербайджан и Армению для продолжения работы над мирным договором. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что тема подготовки мирного договора занимает важное место в усилиях России по содействию армяно-азербайджанской нормализации.

«Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для «консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнёров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения».

«Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце», — указал Гончар.

Он также обратил внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Нагорном Карабахе. В Ереване сообщили, что потеряли 49 человек, в Баку — 50.

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МИД России после этого призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия. Однако утром 14 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

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