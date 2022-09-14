Ереван, , 09:35 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана применили на границе с Арменией беспилотники, артиллерию и минометы, ситуация остается напряженной, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники», — сказал он.

Торосян добавил, что начиная с 08.00 (07.00 мск) 14 сентября «противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Армении заявили об атаках на приграничные позиции со стороны ВС Азербайджана. В Баку обвинили Ереван в провокациях для срыва заключения мирного договора. Утром 14 сентября в минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения возобновили атаки.