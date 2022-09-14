Баку, 14 сентября 2022, 09:48 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Армении в ночь на 14 сентября и утром продолжили обстрел азербайджанских позиций. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
«ВС Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, подвергли миномётному и артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской Армии в Кельбаджарском и Лачинском направлениях», — говорится в сообщении.
По данным минобороны, азербайджанские позиции якобы регулярно подвергаются обстрелам. Сообщается, что в ответ принимаются соответствующие меры.
Стоит отметить, в минобороны Армении 14 сентября сообщили, что подразделения Азербайджана утром продолжили атаку, используя артиллерию и беспилотники.
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