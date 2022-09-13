Париж, , 20:12 — REGNUM Короткий период восстановления отношений между Москвой и США — подошла к концу. Специальная военная операция и глобальное потепление могут превратить Аляску в форпост Соединённых Штатов для борьбы с Москвой в Арктике. Американский штат вновь подвергается милитаризации. Об этом пишет французское информационное агентство Le Monde.

Аляска Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

По окончанию холодной войны Аляска потеряла свою значимость. Однако специальная военная операция и глобальное потепление вновь вывело штат на первый план.

По словам руководителя Центра арктической политики Эми Лорен Лавкрафт, глобальное потепление, которое привело к таянию льдов Берингового пролива, сделало побережье США более уязвимым.

Кроме того, Аляска стала самым милитаризированным штатом. На его территории развёрнута система ПРО, расположенная в Дельте-Джанкшн. Кроме того, на Аляске самая большая концентрация истребителей F-35, которые ранее базировались в Афганистане.

«Порт города Нома не будет морской базой США. Если бы мы милитаризировали Ном, мы бы послали опасный сигнал. Русские могут использовать это как предлог для милитаризации Арктики», — уверяет Лавкрафт.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в Канаде и встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Они обсудили вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

«Я посещаю канадскую Арктику с премьер-министром Джастином Трюдо, чтобы подчеркнуть стратегическое значение региона для евроатлантической безопасности. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет или бомбардировщиков пролегал бы через Северный полюс. Это делает роль NORAD жизненно важной для Северной Америки и для НАТО», — написал Столтенберг в обзорной статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

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Как сообщало ИА REGNUM, наступил сентябрь, и международная ситуация стала еще более непредсказуемой. Только что завершившиеся российские учения «Восток-2022» стали объектом критики со стороны Соединенных Штатов и западных СМИ. Они заявили, что Китай и Россия проводят «совместные военные операции», которые представляют большую угрозу мировой безопасности и пытаются бросить вызов существующему мировому порядку.

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