Пекин, , 21:34 — REGNUM Наступил сентябрь, и международная ситуация стала еще более непредсказуемой. Только что завершившиеся российские учения «Восток-2022» стали объектом критики со стороны Соединенных Штатов и западных СМИ. Они заявили, что Китай и Россия проводят «совместные военные операции», которые представляют большую угрозу мировой безопасности и пытаются бросить вызов существующему мировому порядку. Об этом пишет китайское информационное агентство NetEase.

«Сармат» © Министерство обороны России

Президент США Джо Байден собирается назначить «арктического посла» для усиления влияния Соединённых Штатов в Арктике. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также впервые посетил Арктику и заявил в североамериканском командовании ПВО, что «Китай и Россия угрожают миру». Таким образом, Арктика вот-вот станет новым полем битвы для Соединенных Штатов и НАТО против Китая и России.

В апреле в начале специальной военной операции, Вооружённые силы России начали эксперимент по испытательному пуску «Сармата». После этого новостей о стратегическом ракетном комплексе шахтного базирования было очень мало, и многие западные СМИ цинично полагали, что Россия просто ведет «словесную войну».

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Однако недавно в августе 2022 был подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», который может гарантировать внутреннюю безопасность России на 30−40 лет.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Арктика является стратегическим объектом, который может защитить от российских ракет материковую часть Северной Америки. Россия ответила на это «Сарматом», который может летать над Арктикой или Антарктидой, прорываться сквозь любую противоракетную систему и наносить точные удары по вражеским целям.

Президент Путин близко воспринял фразу «Кулак — последнее слово». Если Соединенные Штаты хотят «убить» Россию, то Путин придумает лучший способ ответить.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

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