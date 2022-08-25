Оттава, , 19:36 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Канаду для встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, где они обсудят вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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25 августа на официальном сайте альянса была опубликована обзорная статья Йенса Столтенберга, где он рассказал о целях визита в Канаду.

«На этой неделе я посещаю канадскую Арктику с премьер-министром Джастином Трюдо, чтобы подчеркнуть стратегическое значение региона для евроатлантической безопасности. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет или бомбардировщиков пролегал бы через Северный полюс. Это делает роль NORAD жизненно важной для Северной Америки и для НАТО. Поэтому я с нетерпением жду возможности посетить Северную систему предупреждения — радиолокационную станцию раннего предупреждения — в Кембридж-Бей, Нунавут. Мы также посетим канадские тактические истребительные силы мирового класса на авиабазе Колд-Лейк», — написал Столтенберг в обзорной статье.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран, и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а ее радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в акватории Баренцева моря выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил. Стрельбы проводились по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля.

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