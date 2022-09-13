Москва, 13 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Террористические действия властей Киева ставят мир под угрозу ядерной катастрофы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы этого допустить не можем», — подчеркнул он.

«Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции», — сказал Володин.

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