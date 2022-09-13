Пекин, , 11:29 — REGNUM В то время как некоторые западные СМИ аплодируют боевикам киевского режима за восстановление контроля над некоторыми крупными городами в северо-восточном регионе Харькова и описывают территориальные завоевания как «поворотный момент» в вооруженном конфликте, который длится уже полгода, некоторые китайские эксперты заявили, что еще слишком рано говорить о полной победе киевского режима, несмотря на успешную тактическую контратаку, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению некоторых экспертов, эта контратака не означает, что российские войска будут продолжать терять позиции, особенно когда российские военные намерены перегруппироваться на донецком направлении. Они отметили, что между Россией и территорией бышей УССР по-прежнему существует огромный разрыв с точки зрения национальной и военной мощи, и нынешние достижения все еще далеки от того, чтобы заставить Москву сдаться. При поддержке Запада конфликт, скорее всего, затянется.

Министерство обороны России подтвердило вывод войск из нескольких населенных пунктов в Харьковской области с целью наращивания усилий на донецком направлении. Объявление было сделано после того, как некоторые западные СМИ, такие как CNN, описали прошедшую неделю как «ошеломляющую трансформацию поля боя на востоке [территории бывшей УССР], поскольку киевские боевики заявили, что они отбили более 3000 кв км территории — большую часть территории, которую российские войска использовали в своих операциях с апреля.

«[Войска киевского режима] предприняли успешную контратаку, поскольку поняли отсутствие российских войск на Харьковском фронте, но это имеет смысл только на тактическом уровне, а не для всего конфликта», — сказал младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Харьковский фронт находится близко к российской границе, и даже если киевские войска отвоевали там некоторые утраченные территории, дальше они не могут атаковать российскую территорию. Если же они нападут на российскую землю, это подтолкнет Кремль к мобилизации солдат срочной службы на борьбу, тем самым полностью решив проблему нехватки контрактников, сказал Цуй.

«Еще слишком рано говорить о том, что последнее развитие событий является поворотным моментом в конфликте», — сказал он.

«Для [территории бывшей УССР] цель довольно ясна, поскольку она стремится вернуть не только Харьков, но и Донбасс и Крым, но эти места стратегически важны для России», — заявил Global Times эксперт по международным делам из Пекина, который предпочел не называть своего имени, добавив, что, что совершенно противоречивые стратегические цели двух стран приведут к тому, что этот конфликт продлится гораздо дольше.