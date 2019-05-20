Спецоперация Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР продолжается.

Российские военнослужащие героически борются с фашистским киевским режимом. По словам президента РФ Владимира Путина, именно деятельность неонацистского режима стала причиной трагедии в Донбассе. Попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом.

Киевские боевики, получая поддержку Запада, регулярно ведут обстрелы освобождённых Россией территорий и проживающего на них мирного населения.

Долг России — оказать помощь жителям Донбасса и освобождённых территорий, отметил президент РФ. И российские военнослужащие планомерно справляются с этой задачей.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.