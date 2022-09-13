Мехико, 13 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Прогнозировать дальнейшее развитие событий на территории б. УССР неправильно. Об этом на пресс-конференции в Мехико по итогам нового раунда американо-мексиканского экономического диалога высокого уровня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон видит «существенный прогресс» со стороны киевского режима, «особенно на северо-востоке». При этом такой результат Блинкен назвал «следствием поддержки», оказываемой Киеву США и их союзниками.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на территории б. УССР специальную военную операцию. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что Киев не сможет победить Москву. По мнению политика, для этого Западу придётся ввязаться в ядерную войну с Россией, чего нельзя позволить.

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