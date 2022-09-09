Берлин, , 13:08 — REGNUM Киев не сможет победить Москву. Об этом в интервью газете Der Spiegel заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

По мнению политика, для этого Западу придётся ввязаться в ядерную войну с Россией.

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — подчеркнул Гизи.

Он также выразил недопонимание в связи с тем, что европейские страны отказались от переговоров с Россией.

«Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. [Б. УССР] не сможет победить, а российская армия очень недооценивается», — отмечает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барри Позен в статье для Foreign Affairs заявил, что разговоры о том, что Киев сможет добиться победы в конфликте с Россией, являются не чем иным, как фантазией.

Лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте также считает военная победа над Россией маловероятной.

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По его словам, отправка Киеву более мощного и технологичного оружия приведёт к увеличению военных расходов, а это не представляет стратегического видения.

«Так мы окажемся в войне на десятки лет», — указал Конте.

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