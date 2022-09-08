Донецк, , 11:04 — REGNUM Россия и республики Донбасса одержат победу и на этот раз, так же как и в Великую Отечественную войну. Об этом 8 сентября в поздравлении с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Победа будет за нами! Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что в 1941 году фашистским солдатам, которые планировали покорить Донбасс, пришлось разочароваться: они обнаружили затопленные шахты, вывезенные заводы и партизанское движение, а на фронте фашистам противостояла Шахтерская дивизия.

«В 2014 году на Донбасс вновь покусилась неонацистская нечисть. И мы встали на борьбу с ней, ведомые памятью о подвиге наших предков, верные Большой Родине. Сегодня за мир на Донецкой земле мы вновь, как и в Великую Отечественную войну, сражаемся плечом к плечу с нашими братьями со всей России. И нет ни единого сомнения в том, что мы победим», — подчеркнул в своём телеграм-канеле глава региона.

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Пушилин уверен, что именно так и произойдёт, потому что «мы едины, потому что за нами правда».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит на территории б. УССР специальную военную операцию. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Решение о проведении спецоперации было принято главой государства после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой об оказании помощи.