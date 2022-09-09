Москва, , 07:05 — REGNUM Западные компании, покидающие Россию, массово уходят от уплаты налогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил член генсовета «Деловой России», руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Вывезенные со складов и из торговых и сервисных предприятий товары, запчасти и комплектующие сейчас активно продаются через принадлежащие частным лицам виртуальные магазины на «Авито» и других подобных площадках, а налоги, связанные с их выбытием, не уплачены», — сказал Хаминский на полях Московского финансового форума.

В ходе дискуссии с главой ФНС России Даниилом Егоровым эксперт обратил внимание на то, что «любое выбытие запасов должно отражаться в налоговом учете по последней цене реализации». По оценкам эксперта, речь может идти о десятках и даже сотнях миллиардов рублей.

Хаминский также поднял вопрос важности сближения позиции налоговых органов и арбитражных судов, когда речь идет о добросовестных налогоплательщиках в контексте статьи 54.1 Налогового кодекса, в том числе при проведении налоговой реконструкции.

Кроме того, эксперт отметил роль внимания государства к среднему и малому бизнесу в вопросах налогового мониторинга. Такая практика существенно снижает административную нагрузку и позволяет налогоплательщикам не отвлекать организационные и временные ресурсы на налоговые проверки. Помимо удобства работы, такой мониторинг позволяет предпринимателям в режиме реального времени получать информацию о недобросовестных контрагентах и, соответственно, в дальнейшем избежать пеней, неустоек и штрафов.

В настоящее время вопросы организации налогового мониторинга рассматриваются только в отношении крупного бизнеса, остальных предпринимателей намерены подключать потом. Хаминский полагает, что внедрять актуальную новацию для МСП необходимо параллельно — нет смысла ждать результатов апробации практики на крупных налогоплательщиках, так как аналогичные системы для малого и среднего бизнеса гораздо проще, чем для экономических гигантов.

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