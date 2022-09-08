Москва, , 13:17 — REGNUM Минфин России планирует найти дополнительные доходные источники для финансирования растущих расходов федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на сессии Московского финансового форума.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для нас очень важно в конце этого года — начале следующего найти золотую середину: с одной стороны, нужно найти дополнительные доходные источники, с другой, нужно поддерживать стратегически важные отрасли и сохранить человеческий капитал», — заявил Сазанов.

Позже он пояснил, что «определенную работу до конца года нужно будет провести по изысканию дополнительных источников доходов».

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Отвечая на уточняющие вопросы, Сазанов допустил и такую меру, как повышение эффективности механизмов налогового администрирования.

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