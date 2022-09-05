Оттава, , 19:43 — REGNUM В канадских арктических населённых пунктах Нунавут и Икалуит удалось предотвратить кризис с нехваткой питьевой воды, который возник на прошлой неделе (29 августа — 4 сентября). Чрезвычайная ситуация закончилась, после того, как власти города получили разрешение на начало откачки воды из близлежащего безымянного озера. Об этом сообщает Toronto Star.

Питьевая вода Иван Шилов © ИА REGNUM

Член парламента Нунавута Лори Идлаут заявила, что инфраструктура на Севере — это вопрос безопасности в Арктике. Федеральных инвестиций на Севере часто недостаточно для удовлетворения всех инфраструктурных потребностей общин, а Оттава склонна реагировать на чрезвычайные ситуации, а не вкладывать средства в долгосрочную профилактику.

«Они должны добиваться большего суверенитета в Арктике, не только предоставляя военные ресурсы, но и фактически инвестировать в людей и ресурсы, которые необходимы для поддержания жизни сообщества», — отметила Идлаут.

В апреле 2022 года федеральное правительство выделило более 214 млн долларов на создание нового водохранилища и модернизацию системы распределения воды в Икалуите. Однако на завершение работ потребуется четыре года.

Ранее северный канадский город Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за того, что уровень воды в местной реке Апекс-Ривер стал самым низким за последние четыре десятилетия. Согласно официальному заявлению властей, в водохранилище может не хватить воды для поддержания поселения численностью 7800 человек в зимний период. В настоящее время власти добиваются разрешения регулирующих органов на откачку большего количества воды из Апекс-Ривер, чем допустимо. Для пополнения источников пресной воды было предложено использовать безымянное озеро, расположенное в 3,5 км к северу от Икалуита, которое уже использовали в качестве дополнительного источника в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван призвал жителей страны изменить отношение к употреблению переработанных сточных вод, а также отказаться от мойки автомашин и полива газонов.

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