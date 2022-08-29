Лондон, , 19:28 — REGNUM Глава британского Агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван призвал жителей страны изменить отношение к употреблению переработанных сточных вод, а также отказаться от мойки автомашин и полива газонов.

Британия

Об этом Биван сообщил 29 августа в газете Times на фоне увеличивающейся нехватки воды и продолжающейся засухи.

По его словам, пора относиться к воде как к ценному ресурсу.

«Бессмысленно использовать воду для мытья машины или полива газона. Мы должны быть не так брезгливы в отношении источников питьевой воды. Частичным решением будет переработка и очистка сточных вод, превращение их снова в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую, хотя и не ту, о которой все мечтают», — заявил Биван.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Европе и Британии держится аномальная жара и наступает засуха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии сообщили о потерях в сельскохозяйственной отрасли