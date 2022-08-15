Икалуит, Канада, 15 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Северный канадский город Икалуит объявил чрезвычайное положение из-за того, что уровень воды в местной реке Апекс-Ривер стал самым низким за последние четыре десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Согласно официальному заявлению властей Икалуита, в водохранилище может не хватить воды для поддержания поселения численностью 7800 человек в зимний период. В настоящее время власти добиваются разрешения регулирующих органов на откачку большего количества воды из Апекс-Ривер, чем допустимо. Для пополнения источников пресной воды было предложено использовать безымянное озеро, расположенное в 3,5 км к северу от Икалуита, которое уже использовали в качестве дополнительного источника в 2019 году.

«Хотя в пределах Канады находится около пятой части мировых запасов пресной воды, коренные общины по всей стране исторически сталкивались с проблемами с водой», — пишет Reuters.

В прошлом году в Икалуите уже вводили режим чрезвычайного положения из-за попадания в водную систему топлива, сделав воду непригодной для использования.

РанееИА REGNUM сообщало, дефицит пресной воды из-за аномальной жары объявлен властями в Нидерландах и Франции.

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