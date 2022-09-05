Москва, 5 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В своей речи, в частности, затронет тему развития Дальнего Востока. Об этом в преддверии форума сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Дальний Восток традиционно является важнейшим для России регионом. Кроме того, о том, что регион представляет большой интерес, говорит и сам факт ежегодного проведения ВЭФ, а также интерес к этой площадке как представителей российского бизнеса, так и зарубежных участников.

«Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. Это ТОРы, это особые режимы и так далее и тому подобное», — пояснил в беседе с ТАСС Песков.

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Отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии Дальневосточного федерального округа (ДВФО) или же на вопросах международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пресс-секретарь российского лидера заявил, что оба этих направления взаимосвязаны. По его словам, говорить о развитии Дальнего Востока, «не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно». Поэтому речь будет идти и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, и о мировых процессах в целом, указал Песков.

«И, конечно, обо всём этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ», — добавил представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке 5 сентября. В пленарном заседании ВЭФ, которое состоится 7 сентября, помимо президента России Владимира Путина примут участие председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По видеосвязи к участникам саммита обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.