Владивосток, 5 сентября 2022, 06:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин 6 сентября проведёт во Владивостоке заседании Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, сообщается на сайте Кремля.
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В этот же день глава государства ознакомится с ходом военных учений «Восток-2022».
На площадке VII Восточного экономического форума Путин ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития регионов Дальнего Востока. С помощью видеосвязи будет дан запуск производств на территориях опережающего социально-экономического развития.
Также глава государства пообщается с модераторами ключевых сессий ВЭФ и встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во Владивостоке начал работу VII Восточный экономический форум.
Владимир Путин поприветствовал участников II Международного форума по спасению тигров, который также стартовал во Владивостоке 5 сентября.