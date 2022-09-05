Владивосток, , 07:07 — REGNUM В пленарном заседании VII Восточного экономического форума, которое состоится во Владивостоке 7 сентября, примет участие президент России Владимир Путин, а так же председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По видеосвязи к участникам саммита обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

Главная тема ВЭФ-2022 — «На пути к многополярному миру».

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке на острове Русский в понедельник 5 сентября. В этот же день начал работу II Международный форум по спасению тигров, к участникам которого с приветственным словом по видеосвязи обратился Владимир Путин.