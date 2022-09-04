Москва, 4 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Очень достойно работали на всех направлениях российские силы, у киевского режима сумасшедшие потери, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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Он подвел итоги киевского контрнаступления.

«Да, было тяжело, были серьёзные бои, но потери просто несравнимые. В полосе обороны 19-й мотострелковой дивизии командир полка грамотно построил оборону: поставили минное поле, перед ним управляемое минное поле, аккуратно пристреляли артиллерией, ждали. По факту у них от 9-й роты никого не осталось, от 8-й БТГР осталось 37 человек, 7-я рота неизвестно где, собрать невозможно. Это только за один день, по сути батальона нет», — указал Гурулёв в телеграм-канале.

Отдельно он рассказал об успехах российских сил.

«Крайне грамотное руководство от командующего группировкой до командира взвода, отделения, бесподобная организация взаимодействия между мотострелками, артиллерией, ПВО, авиацией, другими войсками», — отметил работу российских военных член комитета Госдумы по обороне.

«Нормальное снабжение войск, грамотное подавление вражеских систем ПВО позволило нам наносить массированные удары с фронтовой, штурмовой, армейской авиацией одновременно», — констатировал парламентарий.

«Очень хорошая работа разведки, красиво встретили на АЭС, размолотили в хлам. Фронт удержали при крайне минимальных потерях, при сумасшедших жертвах у [ВСУ]. Я понимаю, что они людей не жалеют, но такие потери — это страшно, целые регионы [б. УССР] трауры объявили, бригадами похоронили всушников», — отметил Гурулёв.

Одновременно он обратил внимание на интерес Киева к западной технике.

«Культ западного оружия нарастает, молятся на HIMARS, раньше на джавелины молились, байрактары. Сейчас ждут Leopard 2A4, которые вообще бесполезны в бою, честно говоря. Наши парни забрали голландские бронетранспортеры, сделанные по подобию М113 — сарай сараем, говорят. Они гоняют эту технику на [территорию б. УССР], но это эффективно до первого боя. У них нет никакой ремонтной базы для всего этого вооружения, у них нет механиков с необходимой квалификацией», — рассуждает член комитета Госдумы по обороне.

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