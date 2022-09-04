Москва, , 14:54 — REGNUM Несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Запорожская АЭС

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«3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», — отмечается в сообщении.

Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к АЭС беспилотники ВСУ были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более 1,5 км от периметра безопасности станции.

Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме, подчеркивается в сообщении.